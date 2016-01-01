Экономичная уборка: неочищенный от снега подход к надземному пешеходному переходу на платном участке ФАД М4 "Дон" в Ступинском районе Московской области
- Автор:
- StuPPvir
- Дата публикации:
- 09.02 23:52
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Экономичная уборка снега на платном участке Федеральной Автомобильной Дороги М4 "Дон" 102 км в районе съезда на село Вихорна Ступинского района Московской области. Вместо того чтобы нормально прочистить подходные пути к надземному пешеходному переходу, работники обслуживающей организации прочистили всего лишь небольшой участок возле ступенек и всё. Чтобы попасть на переход нужно пройти по сугробам. Примечательно, что сами дорожники перешагивали отбойник и шли по сугробу. Чем они руководствовались производя такую уборку - загадка.
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