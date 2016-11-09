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Опасная эвакуация на Валдае

Автор:
Truckm10
Дата публикации:
01:20
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ВНИМАНИЕ!!! 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!!!


Во время эвакуации водитель грузовика не справился с управлением из-за неисправности тормозной системы.
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Комментарии (0)

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