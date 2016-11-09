Опасная эвакуация на Валдае

Автор: Truckm10 Дата публикации: 01:20

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ВНИМАНИЕ!!! 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178450

Во время эвакуации водитель грузовика не справился с управлением из-за неисправности тормозной системы.