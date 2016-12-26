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В городе Салоники обнаружили бомбу времён ВОВ

Автор:
mtgrmisha
Дата публикации:
01:42
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В городе Салоники обнаружили бомбу под землей на глубине 2 метра, которая лежала там со времен Великой Отечественной.

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Комментарии (0)

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