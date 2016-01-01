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Уборка снега в городе Амурске Хабаровского края

Автор:
frol355
Дата публикации:
02:55
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  • 0

Снег со двора школы ссыпают во двор дома, а весной во дворе потоп такой, что нельзя пройти. И это повторяется из года в год.

  • 4
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Комментарии (0)

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