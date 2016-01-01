В Магадане развели костёр под окнами жилого дома

Автор: Zhenya Morozik Дата публикации: 12:36

11

11 0

По словам мобильного репортёра кострище в метре от окон жилой квартиры развели магаданские электрики - для того, чтобы с наименьшими затратами отогреть свои коммуникации. При этом, как сообщает автор видео, никто не подумал о местных жителях: ведь дым полностью заполнил жильё и подъезд. Люди звонили в ЕДДС города Магадана, приемную мэра. Но никого этот факт не взволновал. В ответ звучало: "Потерпите," - пишет мобильный репортёр. "И мы им еще и деньги платим за такое отношение," - возмущены местные жители.