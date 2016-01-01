На западе Москвы горели гаражи

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:49

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Загорелись двухъярусные, блочные гаражи в поселке Рублево. Дым, который шел из-под дверей гаражей заметили охранники, которые и вызвали пожарных. Когда первый пожарный расчет был на месте, то было установлено, что происходит возгорание в центральной части гаражного здания в подвальном помещении. Там создалось сильное задымление и сразу найти очаг пожара не удалось. Через несколько минут пламя перекинулось на гаражи на первом этаже, а спустя короткое время огонь ушел на второй ярус и охватил кровлю. Пламя стало стремительно распространяться. К месту происшествия были направлены 18 пожарно-спасательных подразделений и 70 человек личного состава. Многие гаражи на первом ярусе были переоборудованы под частные автомастерские. Внутри находилось множество горючих материалов и ацетиленовые баллоны. Работая с особой осторожностью, пожарные эвакуировали из гаражей газовые баллоны на безопасное расстояние. Помимо этого велось вскрытие железных ворот остальных боксов на предмет выявления там путей распространения огня. Тушение огня велось как внутри гаражей, так и на кровле, куда были поданы водяные стволы. На тушение пожара потребовалось около трех часов. В результате пожара люди не пострадали. Причины происшествия сейчас выясняются.