В Калачинске снег складируют вблизи жилых домов

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Дорога, с которой убирают снег, находится на возвышенности. Люди опасаются: с приходом оттепели сугробы растают и затопят жилые дома.

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178457

Местные жители, по словам мобильного репортёра, просили ЖКХ убрать снег с обочины. Но в ответ услышали, что беспокоиться не стоит: весной и так всё растает. А если что-то не нравится - убирайте сами.Только убирать, как сообщает автор видео, некому: в домах живут одни пенсионеры. А в одном доме от талой воды уже отошёл фундамент и покосился пол.