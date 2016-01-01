В Калачинске снег складируют вблизи жилых домов
- Автор:
- irina.yashchun
- Дата публикации:
- 12:43
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Дорога, с которой убирают снег, находится на возвышенности. Люди опасаются: с приходом оттепели сугробы растают и затопят жилые дома.Местные жители, по словам мобильного репортёра, просили ЖКХ убрать снег с обочины. Но в ответ услышали, что беспокоиться не стоит: весной и так всё растает. А если что-то не нравится - убирайте сами.
Только убирать, как сообщает автор видео, некому: в домах живут одни пенсионеры. А в одном доме от талой воды уже отошёл фундамент и покосился пол.
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