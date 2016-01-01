В Москве дорогу посыпают песком с камнями

Автор: Elenochka Дата публикации: 10:25

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Вся дорога усыпана песком с мелкими камнями. Поначалу подумала, что просто песок рассыпался из какого-то грузовика, Скорость машин - 100 км/ч, и в лобовое стекло летят мелкие камни - того гляди и разобьют. Оказалось, что это наши дорожные службы посыпают таким песком. Послушайте звук, когда машина проезжает мимо разбрасывается. Слышны удары не маленьких камней, оббивающих краску автомобиля! Как всегда закупили песок, только чересчур плохой, экономные дорожники!