Солнечное гало сияло в небе над Краснотурьинском
- Автор:
- Костя Бессонов
- Дата публикации:
- 09:07
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Необычное природное явление могли наблюдать жители Краснотурьинска. В небе над городом засияли стразу "три солнца". Эти кадры мобильный репортёр запечатлел на улице Ленина.Впрочем, секрет невероятно зрелищного феномена - довольно прост. Температура воздуха в городе опускается до 30 градусов ниже нуля. В морозном воздухе образуются ледяные кристаллы, в которых преломляются и отражаются источники света.
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