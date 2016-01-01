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Солнечное гало сияло в небе над Краснотурьинском

Автор:
Костя Бессонов
Дата публикации:
09:07
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Необычное природное явление могли наблюдать жители Краснотурьинска. В небе над городом засияли стразу "три солнца". Эти кадры мобильный репортёр запечатлел на улице Ленина.

Впрочем, секрет невероятно зрелищного феномена - довольно прост. Температура воздуха в городе опускается до 30 градусов ниже нуля. В морозном воздухе образуются ледяные кристаллы, в которых преломляются и отражаются источники света.

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