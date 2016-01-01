В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

Автор: Danil Дата публикации: 09:57

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Сотрудники МЧС работали на ликвидации крупного пожара в Красноглинском районе Самары. Рано утром на Красноглинском шоссе вспыхнула станция технического обслуживания автомобилей и кафе. Огонь стремительно распространился по всей площади здания. Этому способствовало то, что автосервис был построен из легковоспламеняющихся материалов. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В ходе тушения пожарные из огня вытащили несколько газовых и пропановых баллонов, тем самым не допустив взрыва. Также спасатели успели эвакуировать автомобиль, который находился внутри одного из гаражных боксов. Были ли ещё машины внутри - неизвестно. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших среди людей нет. В какой части постройки находился очаг - говорить пока рано. Это устанавливают специалисты.