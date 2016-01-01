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Видеокнигу «Евгений Онегин» начали транслировать в зале ожидания на Курском вокзале Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:25
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Видеокнигу «Евгений Онегин» начали транслировать в залах ожидания на Киевском, Курском, Ленинградском и Казанском железнодорожных вокзалах Москвы. Пассажиры и гости вокзалов могут принять участие в интерактивном проекте #читаемОнегина. Сотни людей прочитают строфы знаменитой поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин». Видеокнига будет транслироваться до 21:00 в залах ожидания на 4-х вокзалах столицы. Этот проект, в котором люди разных профессий и возрастов объединяются для создания коллективной видеокниги, организован Государственным музеем А.Пушкина и изданием «Российская газета». В рамках акции каждый участник прочитал вслух отрывок из поэмы и записал себя на видео. Из соответствующих файлов была создана видеокнига «Евгений Онегин» длительностью пять часов.

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