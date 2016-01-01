В Ишиме у дороги лежат горы снега
- Автор:
- Valerik999
- Дата публикации:
- 12:10
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"Вот так в нашем городе чистят дороги!" - пишет мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Интернациональной.Здесь, на одной из центральных артерий города, не могут разъехаться и две машины. Всю зиму на проезжей части - сильная колейность, а перекрестки по словам автора видео, приходится буквально переползать!
"И это при том, что организацией ответственной за уборку снега в городе руководит племянник губернатора!" - пишет местный житель.
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