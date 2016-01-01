В Ишиме у дороги лежат горы снега

Автор: Valerik999 Дата публикации: 12:10

15

15 0

"Вот так в нашем городе чистят дороги!" - пишет мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Интернациональной.

15

15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178471

Здесь, на одной из центральных артерий города, не могут разъехаться и две машины. Всю зиму на проезжей части - сильная колейность, а перекрестки по словам автора видео, приходится буквально переползать!"И это при том, что организацией ответственной за уборку снега в городе руководит племянник губернатора!" - пишет местный житель.