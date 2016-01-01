Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Ишиме у дороги лежат горы снега

В Ишиме у дороги лежат горы снега

Автор:
Valerik999
Дата публикации:
12:10
  • 15
  • 0

"Вот так в нашем городе чистят дороги!" - пишет мобильный репортёр и присылает кадры с улицы Интернациональной.

Здесь, на одной из центральных артерий города, не могут разъехаться и две машины. Всю зиму на проезжей части - сильная колейность, а перекрестки по словам автора видео, приходится буквально переползать!

"И это при том, что организацией ответственной за уборку снега в городе руководит племянник губернатора!" - пишет местный житель.
  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
12:43 | irina.yashchun
В Калачинске снег складируют вблизи жилых домов
16 0
12:57 | Стрелец
Снега нет, но он "глонасит". Уборка "снега" в районе Митино
17 1
11:09 | facebook1253679928046687
В Воронеже затопило проезжую часть
18 0
11:02 | klawuska1981
Житель Томска не может доехать до дома из-за не расчищенной от снега дороги
11 0
12:36 | Zhenya Morozik
В Магадане развели костёр под окнами жилого дома