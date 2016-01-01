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Главная  /  Репортажи  /  Снега нет, но он "глонасит". Уборка "снега" в районе Митино

Снега нет, но он "глонасит". Уборка "снега" в районе Митино

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
12:57
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Рабочий день у митинских дворников начинается рано. Вернее он никогда не заканчивается. Не успел около 23 часов проехать один трактор, как в час ночи появился другой. Снег убирает. Ничего, что на дорогах вместо снега лужи, после густо посыпанного реагента. Трактору это не мешает накручивать круги вокруг домов. И так каждые полчаса. На помощь приходят дворники с лопатами, которые тщательно собирают грязь на дорогах и сваливают её на газоны. Наверное для того, чтобы потом привезти чистый снег и посадить в него "кустики".

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