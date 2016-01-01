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Главная  /  Репортажи  /  "Самую грязную поликлинику" сняли на видео в городе Луховицы Московской области

"Самую грязную поликлинику" сняли на видео в городе Луховицы Московской области

Автор:
facebook1779849762337828
Дата публикации:
15:45
  • 11
  • 0

"Такой грязи я не видел! Наверное, на уборщицах экономят," - пишет мобильный репортёр.

  • 11
  • 0

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