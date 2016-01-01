"Самую грязную поликлинику" сняли на видео в городе Луховицы Московской области

Автор: facebook1779849762337828 Дата публикации: 15:45

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"Такой грязи я не видел! Наверное, на уборщицах экономят," - пишет мобильный репортёр.