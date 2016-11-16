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Дрифт на "Жигулях" устроили автомобилисты в Липецке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:43
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В Липецке водители двух красных “Жигулей” устроили дрифт-сессию.

Сообщается, что для съемок экстремалы выбрали большую парковку около торгового центра. Пользователи отмечают, что автомобилисты старались двигаться синхронно, хотя им не всегда это удавалось.

Дорожные трюки выполнялись на старых советских автомобилях классической модели. Видимо, поэтому автор назвал этот ролик просто: “Боевая классика”
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