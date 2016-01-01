Экстремал из Сочи катался на скейте по крыше остановки
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:53
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Свой собственный скейт-парк устроил для себя один из жителей Сочи прямо на крыше остановки.Ее поверхность, казалось бы, действительно подходит для выполнения трюков - благодаря двух небольшим закруглениям, которые выполняют роль трамплинов. Но есть одно НО - такие тренировки могут быть слишком опасными.
Высота конструкции, как сообщается, - почти с двухэтажный дом. И падение с остановки вряд ли обойдется без серьезных травм - отмечают в комментариях к ролику пользователи. Так что многие посчитали такое катание - безрассудным. Тем более, в Сочи есть где потренироваться скейтбордистам.
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