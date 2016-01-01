Экстремал из Сочи катался на скейте по крыше остановки

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:53

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Свой собственный скейт-парк устроил для себя один из жителей Сочи прямо на крыше остановки.

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178479