Пожилой зацепер прокатился на "колбасе" трамвая в Екатеринбурге

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:59

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Экстремальное катание на так называемой “колбасе” трамвая - не только удел подростков. Это на собственном примере доказал житель Екатеринбурга, который, по словам очевидцев, давно вышел из школьного возраста.

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178480