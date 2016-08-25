Пожилой зацепер прокатился на "колбасе" трамвая в Екатеринбурге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:59
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Экстремальное катание на так называемой “колбасе” трамвая - не только удел подростков. Это на собственном примере доказал житель Екатеринбурга, который, по словам очевидцев, давно вышел из школьного возраста.Мужчина - явно представитель гораздо более старшего поколения. Однако силы и ловкости удерживаться на металлическом буфере вагона ему хватило. При этом, трамвай, как видно на кадрах, двигался на внушительной скорости.
Теперь пользователи гадают - это такое хобби у пенсионера, и просто желание сэкономить на билете?
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