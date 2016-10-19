Нетрезвый хулиган устроил пожар в китайском магазине пиротехники

Автор: mreportertv Дата публикации: 14:03

0

0 0

Пьяному посетителю в магазине фейерверков не место. Иначе может случиться то, что произошло в Китае, где нетрезвый хулиган то ли случайно, то ли специально устроил пожар.

0

0 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178481