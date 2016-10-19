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Нетрезвый хулиган устроил пожар в китайском магазине пиротехники

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:03
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Пьяному посетителю в магазине фейерверков не место. Иначе может случиться то, что произошло в Китае, где нетрезвый хулиган то ли случайно, то ли специально устроил пожар.

Последствия - предсказуемые. По всему помещению и даже за его пределами летали разноцветные разряды, поднялась густая дымовая завеса, а продавцам, как видно на кадрах, пришлось сломя голову убегать куда подальше. Удивительно ещё, что вся лавка в результате такого файр-шоу не взлетела на воздух. Но пожар в ней, в любом случае, возник серьёзный.

Сообщается, что тушили его несколько часов. Самого поджигателя, кстати, арестовали. И грозит ему довольно продолжительный тюремный срок.
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