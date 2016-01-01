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Главная  /  Репортажи  /  В Сочи двое мужчин спасли цаплю из ледяной воды

В Сочи двое мужчин спасли цаплю из ледяной воды

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:12
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Мужчины зашли в ледяную воду, чтобы спасти цаплю.

Сообщается, что её увидели с берега и заметили, что она никак не могла взлететь. Как выяснилось позже из-за перебитого крыла. Птица, как видно на кадрах, не спешила к своим спасителям. Но всё же поймать её удалось.

Цаплю на руках вынесли из воды, а затем посадили в полиэтиленовый пакет. На берегу собралось около десятка человек, которые дружно поблагодарили смельчаков.

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