В Сочи двое мужчин спасли цаплю из ледяной воды
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:12
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Мужчины зашли в ледяную воду, чтобы спасти цаплю.Сообщается, что её увидели с берега и заметили, что она никак не могла взлететь. Как выяснилось позже из-за перебитого крыла. Птица, как видно на кадрах, не спешила к своим спасителям. Но всё же поймать её удалось.
Цаплю на руках вынесли из воды, а затем посадили в полиэтиленовый пакет. На берегу собралось около десятка человек, которые дружно поблагодарили смельчаков.
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