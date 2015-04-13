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За кулисами интерактивной театральной программы “12 месяцев или встреча Весны”

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:52
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Журналисты и блогеры первыми увидели репетицию интерактивной театральной программы “12 месяцев или встреча Весны” в рамках предстоящего фестиваля "Московская масленица". В постановке занято 12 человек, как рассказал продюсер и автор идеи Тихон Котрелёв- театральная программа сочетает в себе совмещение русских традицией и европейских, современности и средневековья воедино. Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 17 по 26 февраля 2017.

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