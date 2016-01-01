"Горящий снег" сняли на видео в США

Автор: mreportertv Дата публикации: 15:11

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Глядя на эти кадры из американского штата Вашингтон, можно подумать, что горит снег. Впрочем, на самом деле никакой мистики или преодоления законов физики тут нет.

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15 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/178488