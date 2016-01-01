"Горящий снег" сняли на видео в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:11
-
- 15
Глядя на эти кадры из американского штата Вашингтон, можно подумать, что горит снег. Впрочем, на самом деле никакой мистики или преодоления законов физики тут нет.Сообщается, что вспыхнули не сами осадки, а упавшие в них электропровода. Они не выдержали тяжести выпавшего снега - и оборвались. После чего случилось замыкание - и, как следствие, вспыхнул пожар. На то, чтобы устранить его, специалистам потребовалось совсем немного времени.
И, конечно, они не упустили случая запечатлеть необычное явление на видео - и разместить свои кадры в "Твиттере". Где собрали достаточно много лайков.
- 15
Комментарии (0)