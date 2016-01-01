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"Горящий снег" сняли на видео в США

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:11
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Глядя на эти кадры из американского штата Вашингтон, можно подумать, что горит снег. Впрочем, на самом деле никакой мистики или преодоления законов физики тут нет.

Сообщается, что вспыхнули не сами осадки, а упавшие в них электропровода. Они не выдержали тяжести выпавшего снега - и оборвались. После чего случилось замыкание - и, как следствие, вспыхнул пожар. На то, чтобы устранить его, специалистам потребовалось совсем немного времени.

И, конечно, они не упустили случая запечатлеть необычное явление на видео - и разместить свои кадры в "Твиттере". Где собрали достаточно много лайков.
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