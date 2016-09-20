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В преддверии 153 дня рождения Московского зоопарка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:54
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Уже скоро один из белых медвежат покинет Московский зоопарк и отправится в свой новый "дом" (один из зарубежных зоопарков), а пока брат с сестрой резвятся на льду и друг у друга отнимают кусок хлеба, под присмотром своей мамы. Не многочисленные посетители в восторге от белых умок. 12 февраля Московский зоопарк отметит свой 153 день рождения. В воскресение пройдут интересные мероприятия и квесты.

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