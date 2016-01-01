В Сокольниках открылась выставка "Велопарк-2017"

Автор: tim777 Дата публикации: 17:20

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С 10 февраля в Сокольниках начала свою работу выставка "Велопарк-2017". Вело парк – это не только выставка товаров велоиндустрии, это место встречи производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, а также представителей профессиональных медиа ресурсов, вело сообществ и ассоциаций России. За последние годы "Велопарк" стал по настоящему массовым мероприятием собравшим под одной крышей не только самые последние достижения в велоиндустрии, но и с каждым годом выставка привлекает внимание тысяч горожан интересующихся активным образом жизни и спортом. Цифры говорят сами за себя. Велопарк присутствует уже 13 лет на рынке. За это время выставку посетили порядка 15 тысяч человек и посмотрели на экспозиции занимавшие площадь около 5.000 кв.м, и ознакомится с последними новинками общее количество которых составляет 144 велобренда. В этом году посетителей выставки ожидает обширная программа. Помимо многочисленных вело-экспозиций в программе мероприятий на эти выходные запланированы: мастер-классы по обслуживанию велосипедов, велоквесты, конкурс веломехаников, дискуссии на темы веломарафонов и не только, кастом-шоу и многое другое. 13-я по счету выставка ждёт своих гостей с 10 по 12 февраля в КВЦ "Сокольники".