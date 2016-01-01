Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Сокольниках открылась выставка "Велопарк-2017"

В Сокольниках открылась выставка "Велопарк-2017"

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:20
  • 27
  • 0

С 10 февраля в Сокольниках начала свою работу выставка "Велопарк-2017". Вело парк – это не только выставка товаров велоиндустрии, это место встречи производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, а также представителей профессиональных медиа ресурсов, вело сообществ и ассоциаций России. За последние годы "Велопарк" стал по настоящему массовым мероприятием собравшим под одной крышей не только самые последние достижения в велоиндустрии, но и с каждым годом выставка привлекает внимание тысяч горожан интересующихся активным образом жизни и спортом. Цифры говорят сами за себя. Велопарк присутствует уже 13 лет на рынке. За это время выставку посетили порядка 15 тысяч человек и посмотрели на экспозиции занимавшие площадь около 5.000 кв.м, и ознакомится с последними новинками общее количество которых составляет 144 велобренда. В этом году посетителей выставки ожидает обширная программа. Помимо многочисленных вело-экспозиций в программе мероприятий на эти выходные запланированы: мастер-классы по обслуживанию велосипедов, велоквесты, конкурс веломехаников, дискуссии на темы веломарафонов и не только, кастом-шоу и многое другое. 13-я по счету выставка ждёт своих гостей с 10 по 12 февраля в КВЦ "Сокольники".

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
17:58 | Стрелец
Тысячи москвичей приняли участие в международной акции "На работу на велосипеде"
13 0
17:34 | tim777
В парке Сокольники валенки для обогрева получат вторую пару
28 1
07.02 16:15 | Sargo
Выставка CSTB Telecom&Media 2017 открылась в Москве
69 2
29.01 17:10 | Uwis
В парке «Сокольники» во второй раз прошли соревнования по биатлону на коньках