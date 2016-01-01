В парке Сокольники валенки для обогрева получат вторую пару
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 17:34
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- 13
В столичном парке Сокольники в аллее Арок электрические валенки для обогрева ног получат вторую пару. Их установят в ближайшую субботу. Как сообщают посетители парка, валенки в морозную погоду пользуются популярностью не только чтобы согреть горожан после зимних прогулок, но и для эффектных селфи. Вторая пара валенок поможет устраивать зрелищные фотосессии для гуляющих пар.
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