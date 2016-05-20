Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тысячи москвичей приняли участие в международной акции "На работу на велосипеде"

Тысячи москвичей приняли участие в международной акции "На работу на велосипеде"

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
17:58
  • 18
  • 0

Международная зимняя акция «На работу на велосипеде» прошла в столице 10 февраля. Она проходит в городе не первый раз и пользуется популярностью у столичных жителей. На видео видно, что москвичи, невзирая на слякоть на дорогах и тротуарах от, густо посыпанных, реагентов, толпами мчатся на велосипедах на работу и с работы. Свято соблюдая правила дорожного движения.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
17:48 | PAREN
Снос самостроя у станции метро Водный стадион в Москве
35 0
12:57 | Стрелец
Снега нет, но он "глонассит". Уборка "снега" в районе Митино
273 1
31.01 14:06 | Artem_077
В ГУМе прошёл музыкально-танцевальный перформанс в день 80-летия Филипа Гласса
167 0
20.05.2016 12:31 | Стрелец
Акция "На работу на велосипеде" на северо-западе Москвы не состоялась