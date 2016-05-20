Тысячи москвичей приняли участие в международной акции "На работу на велосипеде"
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 17:58
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Международная зимняя акция «На работу на велосипеде» прошла в столице 10 февраля. Она проходит в городе не первый раз и пользуется популярностью у столичных жителей. На видео видно, что москвичи, невзирая на слякоть на дорогах и тротуарах от, густо посыпанных, реагентов, толпами мчатся на велосипедах на работу и с работы. Свято соблюдая правила дорожного движения.
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