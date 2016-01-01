"Движение лошадям запрещено": новые предупреждающие знаки в парке Сокольники
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:31
-
В столичном парке Сокольники продолжается внедрение предупреждающих знаков для удобства горожан. Если ранее на аллеях парка можно было видеть предупреждающие знаки о возможном появлении лосей и белок
, то потом практика введения новых информационных знаков продолжилась. Так, в прошлом году появились знаки предупреждающие о возможном появлении на дорогах людей с гаджетами. Предупреждающий знак выполнен в виде двух силуэтов, которые погружены в рассмотрение переносных коммуникационных устройств. Недавно к этим знакам прибавили мигающие лампы, которые обычно устанавливают на нерегулируемых пешеходных переходах, которые предупреждают водителей о возможном появлении отдыхающих, которые явно будут оторваны от реалий и не догадаются посмотреть по сторонам.
А возле выставочных павильонов где организованы велопарковки, которые отмечены соответствующим знаком, появились предупреждающие знаки о запрете движения лошадям. Природа появления этих знаков доподлинно неизвестна, но вероятно во избежание подобных случаев в администрации парка решили подстраховаться, запретив движение лошадям. Возможно ограничение связано с тем, чтобы в летний период не вытаптывался газон. О том, какие меры будут применены к возможным нарушителям не сообщается.
Комментарии (0)