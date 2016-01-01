Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа системы книлинга в новых городских автобусах Москвы

Работа системы книлинга в новых городских автобусах Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:42
  • 7
  • 0

Работа системы книлинга — принудительного наклона кузова в сторону остановки для удобной посадки-высадки пассажиров.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
22:26 | Uwis
Автоматы по продаже билетов, установленные на станциях МЦК
32 0
15:54 | LaimeLaim
Московский зоопарк готовится отметить свое 153-летие
65 0
09.02 12:32 | Jonilevsha
Водитель автобуса с телефоном в руках возмутил жителей Владивостока