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Главная  /  Репортажи  /  Медгородок в Тольятти. Инструкция по парковке автомобилей

Медгородок в Тольятти. Инструкция по парковке автомобилей

Автор:
kavallino
Дата публикации:
02:01
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В кармане Медгородка установлена целая вереница дорожных знаков, которые заставят запутаться даже самых опытных водителей.

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