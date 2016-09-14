Автоматы по продаже билетов, установленные на станциях МЦК

Автор: Uwis Дата публикации: 22:26

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В автоматах можно приобрести билеты на одну-две поездки, абонементы на количество поездок, пополнить баланс транспортных карт «Единый», «90 минут», «Тройка», можно купить и саму карту «Тройка». Оплатить покупку можно наличными, банковской картой, в том числе при помощи технологии PayPass/PayWave. Сейчас с автоматом можно "общаться" на русском и английском языках, в будущем планируется добавить в меню немецкий, французский, китайский и испанский языки.