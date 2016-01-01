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Новосибирские мегасугробы

Автор:
Игорь Иванов
Дата публикации:
00:59
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Улица Кубовая в Новосибирске. Дома замело по самую крышу.

  • 5
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