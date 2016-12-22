В Гольяново похитили и разграбили платежный терминал

Автор: Разведчик Дата публикации: 06:04

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Около 5 утра в полицию поступило сообщение о том, что у дома номер 4 по Хабаровской улице за гаражами лежит вскрытый платежный терминал. Позднее полицейские обследовали территорию и действительно нашли разгромленый терминал за гаражами. Рядом с терминалом лежал пустой бокс для денег, на самом терминале отсутствовал навесной замок. На передней части терминала были видны следы механических повреждений. По квитанциям, которые остались в терминале удалось выяснить, что до кражи он был установлен в доме номер 1 по улице Хабаровская. Там находится ряд магазинов. Не исключено, что преступники могли украсть терминал оплаты из магазина. В настоящее время полицейские отрабатывают все версии произошедшего. Сотрудникам уголовного розыска предстоит отсмотреть записи с камер уличного видеонаблюдения с целью установления лиц, причастных к краже терминала.