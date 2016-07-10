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Бабочка на снегу в Амурской области

Автор:
chels84
Дата публикации:
10:47
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В 10 часов 47 минут 11 февраля 2017 увидел лежащую на снегу живую бабочку. Температура была градусов минус 14-16.

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