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В Уфе прорвало трубу с горячей водой

Автор:
rwn77
Дата публикации:
10:45
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В 8 утра прорвало трубу, на улице -20 С. Бурный поток воды бежит уже более 3-х часов.

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