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Главная  /  Репортажи  /  Три грузовика и легковой автомобиль попали в ДТП на 31 км МКАД

Три грузовика и легковой автомобиль попали в ДТП на 31 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:55
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На юге МКАД произошло ДТП. На внешней стороне кольца в районе 31 км произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей и одного легкового. В результате аварии в одном из грузовиков оказался зажат водитель, прибывшие на место спасатели произвели деблокацию пострадавшего и передали медикам. После оказания первой медпомощи водитель от госпитализации отказался. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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