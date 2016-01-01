Три грузовика и легковой автомобиль попали в ДТП на 31 км МКАД

Автор: denis947 Дата публикации: 09:55

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На юге МКАД произошло ДТП. На внешней стороне кольца в районе 31 км произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей и одного легкового. В результате аварии в одном из грузовиков оказался зажат водитель, прибывшие на место спасатели произвели деблокацию пострадавшего и передали медикам. После оказания первой медпомощи водитель от госпитализации отказался. Все обстоятельства случившегося выясняются.