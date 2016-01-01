ДТП на 31 км МКАД с участием грузовых автомобилей

Автор: remove Дата публикации: 11:04

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В субботу около 6 утра на внешней стороне МКАД в районе 31 км произошло ДТП. Легковой автомобиль пропустил поворот на заправку и начал сдавать назад. В этот момент, ехавший сзади грузовой автомобиль ударил его заднюю часть и вытолкнул с проезжей части. Водители вызвали сотрудников ДПС, выставили знак аварийной остановки и стали их ждать. Около 8 часов происходит еще одно ДТП. В заднюю часть фуры "Скания" совершает наезд грузовой автомобиль марки "МАН". В результате столкновения водитель "МАНа" оказался зажат в салоне. Прибывшие на место ДТП пожарно-спасательные службы провели деблокацию и передали пострадавшего водителя наряду скорой помощи. Водитель от госпитализации отказался.