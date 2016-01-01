В Царицыне проходит Всероссийская гонка «Лыжня России»

Автор: denis947 Дата публикации: 12:38

5

5 0

Первенство Южного округа в рамках Всероссийской гонки «Лыжня России — 2017» проходит на Нижнецарицынской трассе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Выдача участникам номеров началась в 10:30, а уже в 12:00 соревнованиям был дан старт. Параллельно с гонкой все желающие смогут сдать нормативы «Готов к труду и обороне!». Всего в столице запланировано 11 стартов — по одному в каждом административном округе города. Таким образом, 11 февраля пройдет московский этап Всероссийской гонки «Лыжня России — 2017». Ожидается, что в гонке примут участие 22 тысячи москвичей. Среди участников как любители, так и профессиональные спортсмены, и олимпийские чемпионы. Гонку проводят без возрастных ограничений, но как отмечают организаторы, чаще всего возраст участников вирируется от 12 до 70 лет.