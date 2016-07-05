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Главная  /  Репортажи  /  в Городе Анжеро-Судженска Кемеровской области коммунальщики не очищают крыши домов от сосулек

в Городе Анжеро-Судженска Кемеровской области коммунальщики не очищают крыши домов от сосулек

Автор:
parakhomovich
Дата публикации:
11.02 14:00
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В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области управляющая компания "ЖИЛИЩНИК" не убирает снег с крыши дома 27А по улице Челинской .С крыши свисают наледеневшие глыбы льда . На неоднократные просьбы У.К." ЖИЛИЩНИК" убрать снег и ледяные глыбы с крыши , они обвязали ленточками проход и на этом все закончилось . За всю зиму снег со двора ни разу не вывозили и не чистили , подъезда к дому нет. Я плачу квартплату своевременно и у меня дети , которые каждый день ходят мимо этого всего и ни дай бог что нибудь случится с ними.

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