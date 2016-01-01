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После жалобы на имя Губернатора начали убирать снег

Автор:
Александр Захаров
Дата публикации:
00:52
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Весь сезон УК Орехово-Зуевского Района бездействовала и только после жалобы на сайт Губернатора МО Воробьёва А.Ю. начала что то делать.

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Комментарии (0)

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