В Колпино прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»

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На полуострове Чухонка, парк им. 40-летия ВЛКСМ, в Колпино, прошёл Районный этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Старт сильнейшей группы в начался в 09:00, на дистанции 5 км. Регистрация участников началась в 09:15, а старт для всех любителей лыжного спорта был дан в 11:00, дистанция 2,5 км. При регистрации участникам выдавались фирменные номера и лыжные шапочки с эмблемой «Лыжня России-2017». Ещё вчера снегу было не много, уже выпавший снег примялся, и кататься по такому снегу не совсем удобно. Палки тыкаются в промёрзшую землю, под лыжнёй ветки деревьев, и трава. Но всю ночь шёл не большой, пушистый снег, который идёт до сих пор. Деревья и землю слегка припорошило, и благодаря этому массовая лыжная гонка состоялась. Проведение Соревнований осуществляет СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР по конькобежному спорту, СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района Санкт-Петербурга «Ижорец», при поддержки администрации Колпинского района. На лыжню вышло несколько тысяч жителей города Колпино разных возрастов, от детей детсадовского возраста, школьники, молодёжь, до людей преклонного возраста. XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017» в Колпинском районе Санкт-Петербурга проводится в целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди жителей, привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом. После завершения соревнований для участников соревнования, и жителей Колпино показана большая концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов района.