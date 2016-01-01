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Четыре автомобиля столкнулись на Липецкой улице: пострадали 2 человека

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
15:31
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На юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Липецкой улице, при заезде на путепровод произошло столкновение трёх легковых автомобилей и мусоровоза. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля "БМВ". После осмотра, пассажирку автомобиля госпитализировали в больницу, водитель от госпитализации отказался. Остальные участники ДТП не пострадали. Движение по путепроводу было перекрыто по одному из двух рядов. Причины ДТП установит группа разбора.

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