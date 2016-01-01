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Пожар в трамвае № 17 на северо-востоке столицы

Автор:
Евгений Гагарин
Дата публикации:
01:08
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Загорелся трамвай №17 на северо-востоке столицы.

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