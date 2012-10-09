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На ул. Люблинская перед пересечением с 11-й ул. Текстильщиков запретили разворот

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
17:48
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На ул. Люблинская перед пересечением с 11-й ул. Текстильщиков изменилась схема движения - теперь здесь запрещен разворот автомобилей в противоположном направлении. Таким образом, на ул. Люблинская нельзя будет совершить маневр разворота в обратную сторону. Уточняется, что решение было принято в рамках комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре Юго-Восточного административного округа. Изменение схемы движения позволит оптимизировать движение на данном участке и минимизировать количество аварийных ситуаций. Не смотря на это, водители продолжают разворачиваться в указанном месте.

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