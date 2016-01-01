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"Игры монстров" прошли в "Ледовом дворце" на юге Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:46
  • 35
  • 1

"Игры монстров" прошли в "Ледовом дворце" на юге Москвы. Участниками экстремального спектакля стали лучшие спортсмены России, Европы и США. Зрителей пришло на данное захватывающее мероприятие довольно много. "Игры Монстров" — первый экстремальный спектакль, главными героями которого стали лучшие представители таких дисциплин как мотофристайл (FMX), фристайл на велосипедах (BMX/MTB), экстремальный скутер, фристайл на квадроцикле и снегоходе. Это грандиозное шоу, аналогов которому нет в России. Уникальный микс, объединяющий спорт, современную музыку, фантастическую хореографию, театр, цирк, невероятные спецэффекты, световое и огненное представление. Захватывающее действие с полноценной и единой сюжетной линией, главными героями, интригой и кульминацией.

  • 35
  • 1

Комментарии (1)

  • Zhivotovsky G.
    18:47
    Я бы хотел сходить!выглядит впечатляюще!
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