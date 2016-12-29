Натурное обследование территории г. Коврова. Незаконные свалки МУП САХ

Автор: Дмитрий Дата публикации: 16:47

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Мне поступила информация о том, что что на МУП САХ у себя на территории складирует отходы. За такие злодеяния по моему заявлению в сентябре-октябре месяце прошлого года это предприятие уже было наказано. И вот, опять. Сегодня информация подтвердилась. Удалось также понаблюдать за процессом, как же контейнеровозы вываливают отходы - прямо на землю и их тут же не перегружают на самосвал.. Охранники, разумеется, умалчивают все эти злодеяния, не позволяют легально подойти поближе и зафиксировать все эти нарушения максимально четко. Сегодня же посетил незаконную снегосвалку, за устроение которой тот же МУП САХ по моему обращение был также наказан. Ее просто раскатали. На кадрах видно, как плохо на растительность влияют противогололедные реагенты - хвоя у сосен, что росли ближе всего, вся пожухла. Вот так, значит, чиновники исполняют предписания надзорных органов - просто сравнивают с землей все свои безобразия... На первом видео запечатлено, как у себя на территории МУП САХ обращается с отходами, а на втором - как ликвидировали незаконную снегосвалку. Можно, конечно, выложить и третье видео, как вчера чиновники делали удивленные глаза, мол, ничего не знают о предписании, что им выдал надзорный орган. Скажите, выложу.