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Снег вернулся в столицу

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:11
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Во второй половине дня в столице пошёл снег. Небольшие морозы ожидают горожан в ближайшие три дня, потом установится комфортная и тёплая погода.

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