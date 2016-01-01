Медиаисследование "Мобильный репортер"

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

В Калининграде нарушают технологию укладки асфальта

Необычный способ борьбы с гололедом в Красноуфимске

Поиски пропавшей Натальи Меламед ведутся в Красногорском лесу

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Златоусте произошло ДТП в результате попытки объехать пробку справа

В Златоусте произошло ДТП в результате попытки объехать пробку справа

Автор:
uralzlat
Дата публикации:
16:42
  • 15
  • 0

Правый обгон не получился.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

280 2
11.02 20:22 | Разведчик
Крупное ДТП на Кутузовском проспекте. Пострадала беременная женщина
89 0
10.02 09:29 | ida63
Семь автомобилей попали в ДТП на трассе Р140 в Тульской области
471 3
30.01 00:16 | Стрелец
На Новокуркинском шоссе на северо-западе столицы перевернулся автомобиль. Один человек госпитализирован
20 0
12:42 | BORIS7474
После сильных снегопадов в город плителета птичка дубоносик
83 0
25.01 10:10 | zlat74
Крупная авария произошла в Златоусте из-за снегопада