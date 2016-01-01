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На Широкой улице насмерть сбит пешеход

Автор:
Sargo
Дата публикации:
21:38
  • 39
  • 1

На улице Широкой в Москве сбили мужчину переходившего в неположенном месте дорогу, от полученных травм мужчина скончался.

  • 39
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    22:34
    АГН в 22:08: http://www.mskagency.ru/materials/2636862
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