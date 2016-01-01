Вот так расстапливают снег коммунальщики на Хорошевском шоссе в Москве

Автор: sana5555 Дата публикации: 22:21

5

5 0

Коммунальные службы разбрасывают грязный снег со льдом на проезжую часть под колеса машин, вместо вывоза его на снегоплавильню.