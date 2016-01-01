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Вот так расстапливают снег коммунальщики на Хорошевском шоссе в Москве

Автор:
sana5555
Дата публикации:
22:21
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Коммунальные службы разбрасывают грязный снег со льдом на проезжую часть под колеса машин, вместо вывоза его на снегоплавильню.

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