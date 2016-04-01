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В Ялте зацвели подснежники

Автор:
NadiZ
Дата публикации:
11.02 22:37
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В Крыму зацвели подснежники.

Всего несколько недель назад был снег и мороз, а сейчас весна!

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