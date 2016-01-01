Старое Заречье - русская "Хатынь" - митинг 11 февраля 2017 года на территории мемориала в Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 03:50

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Большое За́речье — упразднённая деревня на территории Калитинского сельского поселения Волосовского района Ленинградской области. Через нее протекает река Оредеж. Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, как деревня Заречье в Спасском Зарецком погосте. 30 октября 1943 года была уничтожена немецкими войсками за отказ жителей на угон в Германию и из-за подозрений в связях с партизанами. Часть жителей Большого Заречья были сожжены заживо. После окончания войны деревня не восстанавливалась. В 1971 году на месте уничтоженной немцами деревни был возведён монумент (архитектор Ф. А. Гепнер, скульптор — М. Т. Литовченко). Монумент представляет собой бронзовую фигуру партизана, вернувшегося в сожжённую деревню. На монументе начертаны слова: «Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили её, зверски расстреляли, замучили, заживо сожгли шестьдесят шесть её жителей…» Сегодня мемориал в Большом Заречье называют «Русской Хатынью» по аналогии с уничтоженной, вместе с жителями, немцами и коллаборационистами белорусской деревней Хатынь. 11 февраля 2017 года здесь прошел митинг частников фестиваля военно-патриотической песни - делегации всех районов Ленинградской области и из г.Санкт-Петербурга. Автор репортажа был с делегацией города Воинской славы Тихвин. Открыл митинг председатель Заксобрания Ленинградской области С.М.Бебенин. В следующих репортажах - о митинге в городе Волосово, Ленинградская область и о самом фестивале там же.